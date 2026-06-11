Il Segretario alla Difesa britannico si dimette per il mancato aumento della spesa militare

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Il Segretario alla Difesa del Regno Unito John Healey si è ufficialmente dimesso oggi, come il politico ha annunciato sui suoi social media con la seguente lettera pubblica:

Il segretario ha basato la sua decisione sul rifiuto del Primo Ministro Keir Starmer di spendere di più per il suo dipartimento. Nella lettera, Healey afferma di non avere "altra scelta" perché il Primo Ministro e il Tesoro non stavano impegnando risorse sufficienti in tempi di crescenti minacce alla sicurezza.

Healey sostiene che i piani di difesa del governo non siano in secondo luogo. L'attuale road map prevede un aumento della spesa per la difesa del Regno Unito a circa il 2,68% del PIL entro il 2030, ma Healey ritiene che non sia sufficiente per migliorare rapidamente, ancor di più considerando le attuali minacce globali.

La mossa aumenta la pressione politica su Starmer, che attualmente sta affrontando le più ampie tensioni con il Labour, e solleva dubbi sulla credibilità della difesa del paese in vista dei principali incontri internazionali, incluso il vertice NATO in Turchia tra meno di un mese.