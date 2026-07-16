Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti annuncia lo screening del testosterone per le truppe e il dibattito sul divieto sui militari transgender riaccende

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Gli Stati Uniti presto emetteranno screening obbligatori per il testosterone per tutti i loro soldati che hanno più di 30 anni.

Questa iniziativa è stata rivelata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha sottolineato che offrire la terapia sostitutiva del testosterone fa parte di uno sforzo per garantire che "si abbiano i livelli giusti di testosterone per dare il meglio di sé", poiché "è una scienza ben consolidata che con l'avanzare dell'età i livelli di testosterone spesso scendono naturalmente".

Secondo Reuters, se un militare viene riscontrato con bassi livelli di testosterone, gli verrà offerta una terapia ormonale sostitutiva raccomandata, ma sarà una questione volontaria, il che significa che un agente non deve accettare la terapia. Allo stesso modo, sebbene gli screening saranno obbligatori per i militari maggiori di 30 anni, i più giovani potranno comunque richiederne uno.

Questa mossa ha comunque acceso un po' di conflitto a Washington D.C., poiché i rappresentanti democratici che in passato si sono opposti al divieto dei militari transgender indicano questa mossa come ipocrita, dato che in precedenza Hegseth era contraria al fatto che la terapia ormonale avesse un ruolo nell'esercito.

A tal fine, la deputata Summer Lee ha detto: "quindi ora sostenete l'assistenza di affermazione di genere?" La senatrice Tammy Duckworth ha aggiunto: "a me sembra un'assistenza di affermazione di genere."