Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti afferma che la circoncisione è "molto probabilmente" collegata all'autismo

Per mesi, il dibattito sul Tylenol e la gravidanza è stato alimentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal segretario alla salute Robert F. Kennedy Jr., entrambi hanno messo in guardia le future mamme dall'assumere il comune antidolorifico.

Giovedì, Trump ha ribadito il messaggio, dicendo alle donne incinte di "resistere" invece di usare il Tylenol, raddoppiando un'affermazione che non ha basi scientifiche. Questo argomento è stato ampiamente dibattuto di recente, e qui sotto c'è un esempio (minuto 26).

Ora, Kennedy, un teorico della cospirazione e scettico sui vaccini senza alcun background professionale in scienza o immunologia, ha intensificato la polemica durante una riunione di gabinetto collegando la circoncisione della prima infanzia all'autismo.

Ha affermato che i bambini che si sottopongono alla procedura hanno "un'alta probabilità" di sviluppare la condizione perché in seguito viene somministrato loro Tylenol, un'affermazione che segue uno schema di diffusione di affermazioni non supportate dal punto di vista medico e non è supportata da prove.

Come segretario alla salute, ha smantellato i sistemi di consulenza di lunga data e ha incoraggiato le linee guida che, secondo gli scienziati, potrebbero mettere a rischio gli americani. La sua storia include false affermazioni su vaccini, COVID-19, tecnologia wireless e altri problemi di salute pubblica.