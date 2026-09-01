Il Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti si dimette dopo 18 mesi in questo ruolo

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È in corso una riorganizzazione al vertice dell'esercito degli Stati Uniti. Secondo BBC News, il Segretario dell'Esercito Dan Driscoll ha ufficialmente presentato le sue dimissioni e si dimetterà dal ruolo dopo aver ricoperto la carica per circa 18 mesi.

Per quanto riguarda il motivo per cui Driscoll sta lasciando la posizione, negli ultimi mesi è stato coinvolto in ripetuti conflitti con il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, e in modo simile alla recente uscita del Segretario alla Marina John Phelan, che ha lasciato il ruolo in modo piuttosto sorprendente già ad aprile.

Non sono ancora state notizie da parte della Casa Bianca, del Pentagono o dell'Esercito riguardo a questa partenza; allo stesso modo, non è chiaro chi prenderà il posto nel gabinetto del presidente Donald Trump.