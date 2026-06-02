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Avendo posticipato la sua apparizione in diverse occasioni, causando un'ulteriore violazione senza precedenti delle proprie leggi, il governo degli Stati Uniti guidato da Donald Trump si presenta finalmente davanti al Senato degli Stati Uniti per fornire spiegazioni sulle azioni di difesa e politica estera che l'Amministrazione sta intraprendendo.

Tuttavia, invece di giustificare le sue azioni o l'inizio di una guerra con l'Iran che sta sprecando sia l'arsenale missilistico del paese destinato alla deterrenza sia il bilancio e i fondi riservati, Marco Rubio si è presentato davanti alla Camera Alta con una proposta di taglio del 30% al bilancio per gli affari esteri, chiedendo al contempo un aumento del 50% della spesa militare. Questa proposta richiede l'approvazione del Congresso.

Secondo Reuters, che attualmente segue il discorso in diretta, sono stati proposti tagli importanti per molti dipartimenti federali chiave, tra cui una riduzione del 19% per il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, una riduzione del 12,5% per il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti e una riduzione del 52% per l'Agenzia per la Protezione Ambientale.

"Tutto questo, e molto altro, riflette la convinzione di questa amministrazione che la politica estera non possa essere separata dalla politica economica, politica di frontiera, politica energetica o qualsiasi altro ambito," Disse Rubio. "Un paese che non può costruire navi, produrre medicine, controllare l'immigrazione o accedere a risorse vitali non può difendere il suo popolo, i suoi interessi o il proprio stile di vita. Ecco perché la nostra politica estera viene riorientata sulle vere fondamenta della forza nazionale. Questo bilancio è un altro passo in quella direzione."

A questo punto, la principale risposta al suo discorso è arrivata dalla senatrice democratica Jeanne Shaheen della Commissione Relazioni Estere, che ha rimproverato Rubio per non aver fornito al Congresso informazioni sui piani di politica estera dell'amministrazione.

"Invece, ha inviato al Congresso una notifica sui poteri di guerra affermando che non eravamo in ostilità attive con l'Iran, mentre gli Stati Uniti stavano effettuando attacchi contro l'Iran e l'Iran bombardava ambasciate e basi statunitensi in tutto il Medio Oriente."

Rubio ha detto ai senatori che l'Iran intendeva sviluppare la sua capacità di armi convenzionali come "scudo" per il suo programma nucleare.

"Quello che hanno cercato di fare è stato costruire uno scudo convenzionale e nascondersi dietro quello scudo convenzionale", ha detto, spiegando perché Trump riteneva imperativo lanciare la guerra.

Rubio ha inoltre illustrato le intenzioni dell'amministrazione riguardo all'escalation delle tensioni nel Pacifico tra Taiwan e Cina, affermando: "La cosa più importante da capire è che vogliamo che lo status quo rimanga com'è al momento. Questa è la nostra politica."

La dichiarazione di Marco Rubio dovrebbe continuare per oggi e domani.