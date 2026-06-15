Il segreto dietro la performance vincitrice di un BAFTA di Jane Perry in Returnal

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L'allora esclusiva PlayStation e la consolidazione su scala più ampia di Housemarque Returnal hanno portato a casa fino a quattro premi BAFTA dopo l'uscita nel 2021, tra cui Miglior Gioco, Achievement Audio, Musica e Performer in un ruolo da protagonista, quest'ultimo assegnato a Jane Perry nel ruolo di Selene.

Nel roguelike sparatutto fantascientifico e sconcertante, la protagonista era sola in un mondo pieno di mostri e doveva affrontare sia i pericoli ambientali sia la propria sanità mentale. Ha commosso molti qui a Gamereactor, e quando abbiamo intervistato l'attrice il mese scorso al Comicon Napoli, volevamo saperne di più sulla sua interpretazione premiata e sul lavoro con lo studio finlandese.

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"È interessante quando parli del tutto in un videogioco che in realtà è una quantità enorme di storia", ci ha detto Jane Perry nel video sopra quando ci è stato chiesto delle peculiarità del personaggio e della sceneggiatura. "E come attore, penso che quando sei nel momento a recitare, tutto ciò che ti interessa è cosa succede in quel momento. Potresti avere una consapevolezza dell'arco della storia, del personaggio, ma quello con cui stai davvero affrontando, in senso più dettagliato, è quello che mi sta succedendo adesso, cosa voglio adesso? Quali sono le mie sfide adesso?"

"Se hai un altro personaggio, cosa voglio che faccia quella persona adesso così posso ottenere ciò che voglio?", ha aggiunto in seguito come suo trucco personale per entrare nel ruolo, prima di cercare di evitare spoiler. "Soprattutto per Returnal, perché praticamente perde la testa. Sentivo davvero di dover affrontare un passo alla volta. Altrimenti, penso che sarebbe piuttosto opprimente, e sarebbe troppo da aggrapparsi. E penso che questo sia un bel approccio alla recitazione, in generale, per affrontare ciò che accade in quel momento, perché è ciò che ci interessa, come hai detto prima, della presenza, dell'essere presenti e semplicemente di affrontare il presente."

Quando l'abbiamo incontrata in Italia insieme a Kirsty Rider di Expedition 33, Perry aveva già lavorato in altri giochi come Baldur's Gate, Cyberpunk 2077, il più recente Resident Evil Requiem, o il suo leggendario ruolo di Diana Burnwood di Hitman. Questo è ciò che ha aggiunto riguardo al prestare a esibirsi per studi così diversi nei videogiochi AAA:

"Per esempio, con Returnal, una cosa che ho davvero notato, e forse è che ero praticamente l'unica persona nel gioco, Housemarque ha impiegato molto tempo a trovare cose", Perry è tornato al progetto vincitore del BAFTA più avanti nel video. "Voglio dire, hai ragione, a volte dicono, ok, fai una sola ripresa e loro dicono, va bene così, ok, andiamo avanti. Non c'era nulla di tutto ciò con Returnal. Loro hanno detto: sì, ok, riflettiamo su e proviamo cose diverse. E questa è stata una grande differenza in quel gioco perché, come hai detto prima, il tempo è denaro e spesso c'è questa pressione di finire tutto molto in fretta".

"Questa è stata una delle differenze che ho notato con Housemarque: loro semplicemente, si rilassano, trovano la cosa. Quando ce l'hanno, dicono: ok, andiamo avanti, molto delicati"

Nonostante l'uscita recente di Saros (solo su PS5) come evoluzione ben accettata del suo predecessore, Returnal (disponibile su PS5 e PC) rimane una delle esperienze fantascientifiche più ricche d'azione della generazione.