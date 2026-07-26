Il seguito di War Machine si intitolerà... Macchine da guerra

Dopo il debutto di War Machine su Netflix all'inizio di quest'anno, non ci è voluto molto prima che la piattaforma di streaming decidesse ufficialmente di approvare un sequel. Sembra che questo film possa arrivare prima del previsto, dato che abbiamo già avuto uno sguardo alla prima pagina della sceneggiatura, dove lo sceneggiatore e regista Patrick Hughes condivide il titolo ufficiale del progetto.

Conosciuto come War Machines, il seguito è stato scritto in collaborazione tra Hughes e James Beaufort. Non abbiamo ancora altre informazioni da evidenziare sul progetto, ma questo arriva mentre Hughes cerca di mettere in evidenza il successo del film, che da gennaio a giugno 2026 è il film più visto dell'anno su Netflix.

Non è chiaro nemmeno quando inizierà le riprese di War Machines, ma se la sceneggiatura sarà scritta, almeno una bozza, potrebbe non passare molto tempo prima che inizi la produzione che suggerisce una prima tra la fine del 2027 e il 2028 sia all'orizzonte.