Il senatore degli Stati Uniti si muove per frenare i poteri di guerra di Trump mentre aumentano le tensioni tra Israele e Iran

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il senatore degli Stati Uniti Tim Kaine ha reintrodotto una risoluzione volta a impedire al presidente degli Stati Uniti Trump di lanciare un'azione militare contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso.

"Non è nel nostro interesse di sicurezza nazionale entrare in guerra con l'Iran a meno che tale guerra non sia assolutamente necessaria per difendere gli Stati Uniti. Sono profondamente preoccupato che la recente escalation delle ostilità tra Israele e Iran possa trascinare rapidamente gli Stati Uniti in un altro conflitto senza fine".

La mossa segue le rinnovate violenze tra Iran e Israele, suscitando timori di un conflitto più ampio nella regione. Kaine sostiene che solo il Congresso ha il diritto costituzionale di dichiarare guerra e mette in guardia contro il trascinamento in un altro conflitto prolungato.