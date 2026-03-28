Il Senegal prevede di riconquistare il titolo AFCON a luglio, "la rapina amministrativa più palese nella storia del calcio"

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Il Senegal si aspetta che la Corte Arbitrale dello Sport si pronunci a loro favore e stima che ririceveranno il titolo AFCON 2025 entro luglio 2026. Due settimane fa, la Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha deciso a favore del Marocco e ha imposto che i giocatori senegalesi si ritirevano la partita lo scorso gennaio, quando si sono ritirati dal campo dopo 14 minuti in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro.

Il Senegal ha vinto la partita 1-0, ma due mesi dopo, dopo che il Marocco ha fatto appello, la CAF ha dichiarato che i giocatori avevano violato l'Articolo 82 lasciando il campo senza autorizzazione, e la vittoria è stata assegnata al Marocco 3-0. Il Senegal basa la sua difesa sulla decisione dell'arbitro di riprendere la partita.

Abdoulaye Fall, presidente della Federazione Senegalese di Calcio (FSF), ha dichiarato che si tratta di "la rapina amministrativa più palese e senza precedenti nella storia del nostro sport" e che il suo paese "non piegherà né comprometterà i propri valori" (tramite EFE).

Il Marocco è, almeno al momento, il campione ufficiale della Coppa d'Africa 2025, ma il Senegal mantiene il trofeo e lo porterà in Francia per essere esposto, dove giocherà un'amichevole contro il Perù stasera, sabato. I giocatori indosseranno una stella sopra lo stemma e non temono di essere sanzionati per questo.