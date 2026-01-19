Il Senegal sorprende il Marocco nella finale AFCON con un finale drammatico

HQ

La Coppa d'Africa si è conclusa nel modo più drammatico e memorabile possibile, con una sconfitta scioccante contro la nazione ospitante, il Marocco, che ha perso 1-0 contro il Senegal nei minuti di recupero.

La mancanza di gol nelle fasi finali della competizione (le semifinali terminate 1-0 e 0-0 e ai rigori) si è ricompensata con puro dramma, visto che il Senegal ha visto annullare un gol a causa di un fallo precedente. Pochi minuti dopo, il VAR ha fissicato un rigore per il Marocco dopo che El Hadji Malick Diouf ha commesso un fallo su Brahim.

In segno di protesta, i giocatori senegalesi hanno lasciato il campo. La partita è stata interrotta per circa 15 minuti, ma l'allenatore senegalese Pape Bouna Thiaw ha ordinato ai giocatori di tornare. L'ex giocatore del Liverpool Sadio Mané, che aveva segnato contro l'Egitto in semifinale ed era stato nominato MVP del torneo, ha chiesto anche loro di tornare.

Poi, Brahim ha tirato, uno stile "panenka" che è stato facilmente parato dal portiere Edouard Mendy...

La partita è finita, è andata ai supplementari e Pape Gueye ha segnato il gol vittoria al 94° minuto.

Il Senegal ha finito per vincere la competizione, per la seconda volta nella storia (dopo il 2021), mentre il Marocco, considerato favorito, è rimasto sorpreso in casa, con l'attaccante del Real Madrid Brahim Díaz, dopo una perfetta serie di gol in cinque partite consecutive, che ha inspiegabilmente sbagliato il rigore che avrebbe garantito loro la prima AFCON dal 1976.