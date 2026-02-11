Il sequel F1 di Brad Pitt è ufficialmente in lavorazione

HQ

Solo una settimana fa, stavamo facendo delle ipotesi. Il CEO Stefano Domenicali aveva anticipato un possibile seguito del blockbuster automobilistico 2024 di Brad Pitt, invitando i fan alla giornata stampa di Apple TV di "restare sintonizzati." Oggi, è diventata realtà.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato alla BBC che un sequel F1 è ufficialmente in lavorazione. Il primo film, in cui Pitt interpretava il pilota veterano Sonny Hayes che tornava sulla griglia di Formula 1 con il team fittizio APXGP, fu una sensazione mondiale. Con 630 milioni di dollari di incassi al botteghino, divenne il più grande successo cinematografico di sempre di Apple Original Films, ottenendo quattro nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film. Non c'è da meravigliarsi se tutti volevano un sequel...

I dettagli sono ancora segreti. Non sappiamo ancora se Pitt tornerà a indossare le scarpe da corsa di Hayes, anche se Bruckheimer promette di essere "ovviamente" coinvolto nel casting. Ma una cosa è chiara: il mondo ad alto numero di ottanze di F1 sta per vivere un altro giro di gloria cinematografica, co-prodotto ancora una volta dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Bruckheimer, non estraneo a grandi franchise (Top Gun, Pirates of the Caribbean, Days of Thunder ), afferma che il successo di F1 ha sorpreso tutti, ma alla fine dimostra che il pubblico desidera ancora grandi spettacoli dal vivo. L'uomo conosce il suo pubblico: quando i teatri stanno "morendo", è solo perché non hanno ricevuto ciò che vogliono davvero: auto veloci, gare serrate e una performance di Brad Pitt per cui tifare.

Quindi, dopo mesi di speculazioni e anticipazioni, ora abbiamo la conferma: il sequel non è più un forse. Sta arrivando. Che la chiamiate F2 o semplicemente "Sonny Hayes Returns", una cosa è certa: Hollywood sembra desiderosa di costruire un franchise attorno a F1...

Sei entusiasta di questo nuovo film?