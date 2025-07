Il sequel di Godzilla Minus One potrebbe arrivare già il prossimo anno

HQ

Sembra che non aspetteremo troppo a lungo per un sequel di Godzilla Minus One. Il film del 2023 ha lasciato spazio al ritorno del mostro più famoso del mondo e sembra che la Toho si stia preparando a riportare Godzilla in grande stile.

Secondo Bloomberg, il sequel di Godzilla Minus One potrebbe uscire già nel 2026. Sappiamo che il regista Takashi Yamazaki ha dato la priorità a questo sequel come suo prossimo film, ma considerando che finora non sembrava che fosse stato fatto molto lavoro, forse eravamo un po' scettici su un'uscita così presto.

Ma ehi, se arriva arriva. In programma c'è anche un potenziale sequel di Shin Godzilla. Il film del 2016 è stato l'inizio di questa rivitalizzazione di Godzilla in Giappone, e ha anche una nuova interpretazione del mostro rispetto a Godzilla Minus One.

Con il pubblico di tutto il mondo che dimostra di amare i media giapponesi di Godzilla dopo Godzilla Minus One, sembra che Toho creda che ora sia il momento di colpire.