Il sequel di Godzilla Minus One rivelato nel primo teaser

È stato rivelato il sequel del successo premio Oscar di Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One. Rivelato per la prima volta verso la fine dello scorso anno, il sequel di Godzilla Minus One non è una sorpresa considerando la grande accoglienza del primo film da parte di fan e critica.

Poche ore fa al Godzilla Fest, il titolo del secondo film è stato rivelato insieme a un breve teaser che potete vedere qui sotto. Il nuovo film si chiama Godzilla Minus Zero. Anche se potrebbe sembrare un passo indietro, questo film è un sequel di Minus One, e se ci pensi -1 più 1 è uguale a 0, che puoi facilmente chiamare Meno Zero.

A parte la strana matematica, è probabile che il film attiri molta attenzione quando potremo vedere dettagli più significativi su di esso. La trama è stata tenuta per lo più nascosta in questo momento, ma è possibile che il film possa arrivare già il prossimo anno, quindi tenete gli occhi aperti per ulteriori dettagli.