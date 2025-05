Il sequel di Godzilla x Kong ottiene il primo teaser e il sottotitolo ufficiale: Supernova

Legendary Pictures ha annunciato il titolo per il prossimo capitolo del Monsterverse e sequel di Godzilla x Kong: The New Empire. Saranno titoli Godzilla x Kong: Supernova, e la produzione è iniziata ora, con una data di uscita il 26 marzo 2027, esattamente tre anni dopo l'ultimo film.

Monsterverse di Legendary è diventato uno dei franchise cinematografici di maggior successo della Warner Bros., con un ritmo costante di nuovi film mescolati a programmi TV (come la serie animata Skull Island su Netflix o Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+, che sta anche ottenendo una seconda stagione).

Grant Sputore, regista del thriller fantascientifico I Am Mother, farà il suo debutto alla regia ad alto budget con Godzilla x Kong: Supernova, con un cast composto per lo più da volti nuovi come Kaitlyn Dever, Jack O'Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey e Sam Neill. L'unico membro del cast di ritorno sarà Dan Stevens.

I fan di Godzilla pensano che SpaceGodzillla apparirà in questo

Partirà ora una campagna di marketing virale, con il breve teaser che mostra un numero di telefono che è possibile chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp per ricevere aggiornamenti sui nuovi mostri che appariranno nel film, (240) MON-ARCH / (+1-240-666-2724).

Si diceva anche che questo nuovo film si sarebbe appoggiato maggiormente alla mitologia di Godzilla, poiché i due film precedenti si concentravano maggiormente sulla grande scimmia. Il titolo suggerisce già che qualcosa potrebbe arrivare dallo spazio... e i fan si aspettano che SpaceGodzilla faccia il suo ritorno dal film Toho del 1994.

Dovremo aspettare poco meno di due anni per saperlo per Godzilla x Kong: Supernova, attualmente previsto per l'uscita lo stesso giorno del film The Legend of Zelda di Sony.