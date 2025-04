Il sequel di Greyhound è confermato in lavorazione

HQ

Per quelli di voi che hanno apprezzato il film di guerra Greyhound, possiamo ora confermare che Tom Hanks riprenderà il ruolo del Capitano Krause in un sequel. Lo ha confermato Deadline, che riporta che il nuovo film ci porterà sia sulle spiagge della Normandia che attraverso i vasti e scintillanti campi di battaglia del Pacifico.

Lo stesso Hanks ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura e le riprese di Greyhound 2 dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno. Scrive Deadline:

"Il prossimo capitolo della saga di Greyhound seguirà Krause e l'equipaggio di Greyhound dalle spiagge della Normandia all'oceano nel Pacifico mentre aiutano a cambiare le sorti della guerra".

Aaron Schneider e Gary Goetzman sono di nuovo a bordo rispettivamente come regista e produttore, e molti dei membri del cast originale sarebbero in trattative per tornare.

Ti è piaciuto Greyhound e sei entusiasta di questo sequel?