Il servizio live ha rovinato questa generazione di console

Ogni tanto, arrivano notizie che ti colpiscono come un fulmine dal nulla. Non voglio dire di essere una specie di oracolo che sa quando le cose succederanno o no, ma dopo 25 anni nel settore, almeno ho qualche intuizione. Nonostante ciò, ero completamente impreparato quando giovedì sera è stato rivelato che Bluepoint Games sta chiudendo.

Bluepoint era uno studio fiorente acquisito da Sony meno di quattro anni e cinque mesi fa.

Questo è lo studio che ha collaborato con Sony e sviluppato le nuove versioni di Shadow of the Colossus e Demon's Souls per loro conto, e che è stato acquisito da Sony nella seconda metà del 2021, accogliendolo nella famiglia PlayStation meno di quattro anni e mezzo fa. All'epoca era uno studio molto interessante, e i fan della PlayStation erano entusiasti e iniziarono a speculare su cosa avrebbero fatto dopo.

Forse era arrivato il momento di quel remake di Bloodborne che tutti speravano? Tuttavia, circolavano anche voci di remake di Killzone 2 e Metal Gear Solid 2 - progetti che senza dubbio avrebbero soddisfatto i fan e probabilmente venduto bene. Da allora, non c'è stato un solo evento PlayStation in cui non si sia diffusa speculazione sul fatto che avremmo potuto vedere a cosa sta lavorando Bluepoint.

Circolavano voci diffuse secondo cui Bluepoint stesse rifacendo Bloodborne, Killzone 2 e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Ma... Come sappiamo, non abbiamo ricevuto notizie, e solo l'anno scorso sono arrivati i rapporti su cosa era successo. Bluepoint non stava lavorando a un remake, né a un gioco single-player straordinario e spettacolare (che è ciò in cui sono, o meglio erano, esperti) - ma su un gioco multiplayer con una chiara componente live service, ambientato nell'universo di God of War.

A quel punto ero già stanco. Ho viaggiato e incontrato innumerevoli sviluppatori e studi. Ci sono certamente quelli che trattano il proprio lavoro come qualsiasi altro lavoro d'ufficio, ma la mia percezione è che chi crea i giochi siano videogiocatori, come te e me. Giocano, sono appassionati, decorano il loro posto di lavoro con tante figure e cose nerd, e hanno magliette a tema gioco. Il fatto che siano un piccolo ingranaggio in una grande macchina dove hanno poche opportunità di influenzare qualcosa non cambia questo aspetto. E sono disposto a scommettere che pochissimi sviluppatori di Bluepoint Games hanno detto di voler provare a forzare il multiplayer nel mondo di God of War su base live service. Nessuno ha mai chiesto una cosa del genere.

Quanti di voi hanno giocato a questo e avrebbero preferito che fosse stato il multiplayer, con tante microtransazioni?

O... Alcuni l'hanno fatto, tra l'altro. Come i dirigenti di Sony. Dopo anni di ripetute affermazioni di voler investire di più nei servizi live, avevano studi talentuosi come Lucid Games che lavoravano su Twisted Metal con componenti di live service, Insomniac realizzò il gioco live service Spider-Man: The Great Web con un sistema live service, e Naughty Dog realizzò The Last of Us: Multiplayer con live service. Per saperne di più sui progetti live service falliti di Sony, abbiamo un nuovo articolo qui.

Gli sviluppatori di videogiochi sono giocatori appassionati e tendono a non gradire il live service come concetto tanto quanto noi. Certo, non posso provarlo, ma non crederò mai che tutti questi talentuosi sviluppatori decidano contemporaneamente di voler trasformare i giochi single-player popolari in giochi multiplayer, sfruttando i giocatori per guadagnare soldi. Basta guardare tutti gli sviluppatori che escono dall'ombra dei giganti e fondano i propri studi, e quanto siano più bravi a offrire ciò che i giocatori vogliono davvero.

Il titolo Bioware Anthem è un altro esempio di quando uno studio single-player di talento viene portato al fallimento dal servizio live.

C'è anche una grande dose di cinismo incorporato in questo modo di lavorare (che non è una cosa unica di Sony; tutti gli editori che cercano di ottenere il gold dei servizi live sono colpevoli di questo). Un gioco live service forte e redditizio richiede un enorme numero di giocatori che spendono continuamente soldi per season pass, skin e oggetti "pay to win". Sony sapeva benissimo che non tutti questi giochi sarebbero diventati popolari e autosufficienti che avrebbero generato entrate significative; avevano previsto che diversi di loro avrebbero fallito, alcuni prima del rilascio e altri dopo. In breve, i giochi sono volutamente sviluppati come danni collaterali, cercando allo stesso tempo di convincere la loro comunità che ciò non influenzerà i giochi principali.

Il risultato è ora evidente in un calendario di uscite quasi tragicamente vuoto. Bend Studio, Media Molecule, Naughty Dog, Polyphony Digital, Santa Monica Studio e Sucker Punch hanno pubblicato insieme un solo gioco in questa generazione sviluppato specificamente per PlayStation 5, ovvero Ghost of Yotei. Per il resto, Polyphony Digital ha rilasciato solo Gran Turismo 7, che è arrivato anch'esso su PlayStation 4, mentre Santa Monica Studio ha pubblicato God of War: Ragnarök, che è arrivato anch'esso su PlayStation 4. E studi come Bend Studio, Media Molecule e Naughty Dog non hanno rilasciato nemmeno un gioco - e potrebbero non farlo, dato che Sony dovrebbe lanciare PlayStation 6 nel 2028 (o 2029).

Horizon Steel Frontiers e Horizon Hunters Gathering sono due di almeno tre giochi Horizon attualmente in sviluppo.

L'iniziativa first-party è stata guidata principalmente dallo sviluppatore di Horizon, Guerrilla, che ha pubblicato tre giochi Horizon e ne ha altri tre in cantiere (gli ultimi tre sono Horizon Steel Frontiers in collaborazione con NCSoft, Horizon Hunters Gathering e un gioco single-player di Horizon) - oltre al magistrale Insomniac, che ha pubblicato tre giochi per PlayStation 5 e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che è arrivato anche su PlayStation 4.

Sviluppare giochi richiede tempo, e sviluppare giochi live service lussuosi progettati per durare anni, completi di multiplayer e più contenuti, richiede ancora più tempo. Ed è proprio a quest'ultimo che tutto è stato orientato. I giochi single-player che hanno reso Sony amata e la PlayStation la più importante, tuttavia, sono evidenti per la loro assenza. Nessuno può davvero credere che questo venga fatto per il bene dei giocatori, vero? Dov'è la nuova grande serie di videogiochi Sony di questa generazione che può prendere il suo posto accanto a God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima e Horizon?

Uncharted e The Last of Us sono usciti durante l'era PlayStation 3, e da allora non è stata rilasciata nemmeno una nuova serie di giochi da parte di Naughty Dog - che però sta lavorando su Intergalactic: The Heretic Prophet. Ma potrebbe benissimo diventare un titolo per PlayStation 6.

L'attenzione è interamente sull'approfittare al massimo delle serie di giochi esistenti, e anche se non abbiamo visto un solo utente nella sezione commenti chiedere un multiplayer live service basato, ad esempio, sul mondo di Ghost of Tsushima, è proprio questo il tipo di gioco in cui viene dedicata tutta l'energia.

Arriverei persino a dire che Sony dovrebbe essere incredibilmente grata che Microsoft abbia agito così male e lentamente con le sue iniziative videoludiche negli ultimi dieci anni. Dopo aver offerto troppo poco per molti anni, la Xbox si è messa davvero in marto lo scorso anno. Quello stesso anno sono stati costretti a rendersi conto di avere una capacità di sviluppo troppo elevata rispetto alla loro quota di mercato nel mercato delle console (le vendite di Xbox sono scarse), e nel 2025 è stata in gran parte Microsoft a rendere entusiasmante PlayStation, e lo stesso si può dire del 2026 con Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campagna Evoluta.

Se Microsoft non avesse trascinato i piedi e preso decisioni così discutibili cinque anni fa, che oggi portarono a una gara più equilibrata con Sony, credo che PlayStation 5 sarebbe stata in seri guai con l'ondata di giochi importanti. È proprio l'incompetenza di Microsoft che ha rappresentato la salvezza di Sony negli ultimi due anni.

Dopo alcuni anni molto deboli all'inizio della generazione, le vendite di Xbox Series X sono calate drasticamente. Questo significa che ora sono diventati un editore multi-formato proprio mentre il loro sviluppo di giochi è iniziato.

Questa generazione è stata sfruttata per denaro in modo senza precedenti. Ogni nuovo gioco è stato visto come una sorta di biglietto della lotteria, dove la grande vincita è un successo in un servizio live simile a Fortnite. Cosa fai se non vinci con un gratta e vinci? Beh, lo butti via senza pensarci troppo. Forse la prossima volta vinceremo noi?

Ancora una volta, non è solo Sony ad aver agito così – guarda Microsoft con The Initiative e il loro Perfect Dark o l'Everwild cancellato di Rares – ma sto davvero iniziando a sentire che questa è una generazione un po' persa. Ad esempio, God of War, Killzone, Ratchet & Clank, Sly Cooper e il Ladro Prociono hanno debuttato su PlayStation 2, e il Team Ico ha realizzato capolavori con Ico e Shadow of the Colossus.

Su PlayStation 3 abbiamo potuto goderci Infamous, Little Big Planet, MotorStorm, Resistance: Fall of Man, The Last of Us e, naturalmente, Uncharted (inclusi ottimi sequel nella maggior parte di queste serie). Su PlayStation 4, ci sono state presentate nuove serie come Bloodborne, Days Gone, Ghost of Tsushima, Horizon e Marvel's Spider-Man – e, naturalmente, un reboot completo di God of War.

L'eccezionale Astro Bot è uno dei pochi punti luminosi di questa generazione. Stabile e fenomenale modalità giocatore singolo, e una nuova serie di giochi.

Per PlayStation 5, è più facile fare la lista. Astro Bot e Returnal. Amiamo profondamente il primo e lo abbiamo nominato Gioco dell'Anno, ma sicuramente possiamo concordare sul fatto che è ancora un po' scarso e non ha lo stesso peso di molti contributi della generazione precedente? E riportare in vita i marchi secchi non è sempre la cosa più facile da fare; Hai bisogno di sangue nuovo e nuova prole.

Immaginate solo come sarebbe potuto essere senza l'attenzione dichiarata dell'ex capo PlayStation Jim Ryan su marchi forti e servizio live per Sony. Se a Bend fosse stato permesso di realizzare Days Gone 2 e se a Bluepoint fosse stato permesso di fare un remake completo di Killzone 2 o una nuova avventura per giocatore singolo. O se Naughty Dog non avesse passato così tanto tempo su remaster e remake di entrambi i titoli The Last of Us (e ovviamente del gioco multiplayer dismesso). Sì, o se a London Studio fosse stato permesso di finire il suo gioco fantasy?

Se non ci sono più molti giochi che motivano le persone a comprare una console, molti prenderanno in considerazione una Steam Machine. Qui, i titoli a prezzo pieno costano meno e la selezione è molto più ampia. È un rifiuto sia degli sforzi e della concentrazione sia di Microsoft che di Sony.

Vedi, il mio brontolio ha un motivo. Miliardi e miliardi sono stati gettati direttamente nel cestino senza sentimentalismi. A volte sono usciti giochi che sono durati un paio di settimane (nel caso di Concord, meno), dopo di che la spina è stata semplicemente staccata - tutto mentre i giocatori implorano e implorano per avere più di ciò che ha reso PlayStation così amata e popolare. Anche se possiamo tirare fuori PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4 (e, peraltro, PSP e PS Vita) dal deposito per goderci i nostri preferiti di prima parte, tra circa dieci anni ci saranno pochi giochi per PlayStation 5 a cui sarà possibile tornare indietro. I server sono stati chiusi.

Molti altri e io abbiamo già sottolineato che questa generazione non ha mantenuto le promesse, cosa che di solito viene contrastata dall'argomento che esistano invece buoni giochi di terze parti. E... È vero. Ma se i giochi di terze parti sono ciò di cui noi gamer dovremmo vivere, allora mi chiedo se le console abbiano qualche ragion d'essere. In tal caso, una Steam Machine o simile è un'alternativa migliore. Molti più giochi e giochi decisamente più economici, oltre alla possibilità di scegliere il livello di prestazioni desiderato. E se, come giocatore televisivo, ti stai chiedendo se non sia meglio passare al gaming su PC, allora devi davvero concludere che i produttori di console hanno fatto un lavoro davvero pessimo.