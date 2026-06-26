Il servizio nazionale USA Park afferma che il rivestimento della piscina riflettente di Washington D.C. è stato tagliato da un coltello affilato o da un rasoio

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Nonostante il presidente Donald Trump abbia speso milioni di dollari per i lavori di ristrutturazione della Reflecting Pool a Washington D.C., questo iconico monumento sembra essere semplicemente peggiorato della situazione. I piani per eliminare le alghe nella piscina non hanno avuto successo e ora il nuovo rivestimento per la piscina installato sotto l'acqua ha iniziato a sfilacciarsi e strapparsi, lasciando il punto di riferimento un po' più accidentato, per usare un eufemismo.

Trump e gli enti governativi continuano a sostenere che l'aspetto della piscina non sia il risultato di sforzi di ristrutturazione scadenti, ma piuttosto che atti di vandalismo, che l'abbia causata al degrado, con l'ultimo sviluppo in merito proveniente dal vice direttore delle operazioni del National Park Service degli Stati Uniti, Frank Lands, che ha testimoniato in un documento giudiziario.

Secondo BBC News, Lands afferma che i danni "includono un silicone sopra la schiuma che è stato tagliato con un coltello o un rasoio affilato e la distruzione del materiale superficiale che si sta delaminando." Aggiunge inoltre che circa 70 pali della recinzione sono stati gettati nella piscina, ma non ci sono informazioni su quando sia avvenuto questo vandalismo e allo stesso modo non sono stati nominati i colpevoli (quindi forse l'ex olimpionico David Hearn questa volta è al sicuro...).

Per quanto riguarda i prossimi passi per la piscina, ci sono piani per prosciugarla nuovamente dopo le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza del 4 luglio, per "effettuare riparazioni, incluse valutazioni e eventuali danni al rivestimento", secondo Lands.