Il servizio postale danese consegna le sue ultime lettere questo Natale, ponendo fine alla tradizione di 400 anni

Il servizio postale nazionale danese smetterà di consegnare lettere questo Natale, ponendo fine a oltre 400 anni di consegna di lettere nel paese.

PostNord, la società statale nata dalla fusione dei servizi postali danesi e svedesi, consegnerà la sua lettera finale il 30 dicembre, citando la "crescente digitalizzazione" della società danese e un drastico calo della domanda di posta fisica.

L'azienda ha dichiarato che il volume di lettere è diminuito di oltre il 90% negli ultimi 25 anni, poiché i danesi si affidano quasi esclusivamente alla comunicazione digitale. Come parte di questo cambiamento, PostNord taglierà 1.500 posti di lavoro, rimuoverà circa 1.500 cassette postali rosse e sposterà completamente la sua attenzione sulle consegne di pacchi trainate dallo shopping online.

Uno dei paesi più digitalizzati al mondo

La Danimarca è uno dei paesi più digitalizzati al mondo, con comunicazioni ufficiali ora inviate quasi esclusivamente tramite il sistema postale digitale dello stato collegato all'ID digitale MitID. Solo una piccola minoranza di cittadini ha scelto di continuare a ricevere posta cartacea.

La consegna delle lettere non scomparirà del tutto. La società privata Dao amplierà i suoi servizi a partire da gennaio per conformarsi alla legge danese che richiede ai cittadini di mantenere l'opzione di inviare lettere, anche se i clienti dovranno utilizzare i negozi Dao o pagare un extra per la riscossione della casa.

Sebbene le autorità affermino che il cambiamento avrà poca differenza pratica, questo è, ovviamente, un momento molto simbolico. Il servizio postale danese consegna lettere dal 1624, e le sue ultime consegne segnano la fine di un'epoca, che alcuni dicono abbia più peso sentimentale che perdita pratica.