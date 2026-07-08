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Uno degli obiettivi del Primo Ministro ungherese Péter Magyars era chiudere e riformare la radiodiffusione pubblica in Ungheria, che sosteneva fosse semplicemente propaganda fedele a Viktor Orbán. Ora la decisione è apparentemente presa, e chiunque provi a guardare il più grande canale statale, M1, si trova solo davanti uno schermo vuoto e il testo:

"I media di servizio pubblico non devono mentire. Ci scusiamo comunque per averlo fatto per molti anni. "

Tuttavia, l'idea non è eliminare la radiodiffusione di servizio pubblico in Ungheria; Al contrario, verrà assunto nuovo personale e verrà sviluppato un programma per garantire l'imparzialità. Sebbene molti applaudano questa mossa, c'è anche speranza che la nuova leadership osi permettere alla radiodiffusione di servizio pubblico di rimanere indipendente e non cercare di trarne vantaggio in modi impropri.