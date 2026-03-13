Il sesto film della saga più calda di Spagna si apre con una campagna di marketing senza precedenti e divisiva... Senza recensioni

HQ

Torrente for President, il sesto capitolo di uno dei franchise cinematografici con il maggior incasso in Spagna, esce oggi nei cinema spagnoli, il 13 marzo, e la sua società di distribuzione Sony Pictures ha adottato un approccio di marketing senza precedenti mantenendo il film in completa segretezza fino alla sua uscita. Non c'è trailer, né poster (solo un testo bianco su sfondo nero), nessuna sinossi, nessun cast noto - a parte il regista e il protagonista Santiago Segura -, né una sola immagine pubblicata.

In un mondo in cui i trailer dei film e le interviste al cast sono spesso più discussi dei film stessi, è sorprendente vedere un'uscita di un franchise importante (almeno in Spagna) tenuta all'oscuro, cosa che non ti aspetteresti mai in un grande franchise hollywoodiano come Marvel. Questo non significa che non abbia ricevuto alcuna pubblicità, anzi: sostenuto dalla potente società mediatica Atresmedia, proprietaria di due dei principali canali televisivi spagnoli, il film ha ricevuto molte campagne pubblicitarie online, in TV e per strada, anche se nessuna di esse ha mostrato o rivelato nulla sul film.

Santiago Segura, regista e attore protagonista, ha difeso che il film è stato realizzato con una mentalità "prima i fan": i fan dei film potranno vedere tutto ciò che è stato intatto, vedere tutti i cameo (ha detto che ci saranno oltre 60 cameo di celebrità spagnole, un elemento fermo del franchise) e, altrettanto importante, i fan saranno i primi a guardare Torrente Presidente... e non i critici.

I giornalisti in Spagna non hanno avuto accesso a nulla, e non verranno rilasciate interviste o recensioni del sesto film di Torrente fino a dopo il weekend di apertura. Questa strategia senza precedenti ha dato i suoi frutti, poiché Sony ha riferito che 150.000 biglietti erano già stati venduti prima del giorno dell'apertura di venerdì.

Torrente e Santiago Segura hanno un rapporto difficile con i critici cinematografici

Torniamo un po' indietro. Torrente è nato nel 1998, quando è uscito Torrente, il braccio stupido della legge, una commedia rozza e nera su un poliziotto razzista, sessista, omofobo e fascista. Il film fu ben accolto dalla critica come parodia delle personalità più arretrate della Spagna, due decenni dopo la morte del dittatore Francisco Franco, che Torrente idolatra, e vinse persino un premio Goya come miglior Regista Novella.

Il grande successo del film portò a quattro sequel nel 2001, 2005, 2011 e 2014, tutti successi al botteghino in Spagna, rendendo Torrente il secondo franchise cinematografico con il maggior incasso dopo Ocho apellidos (affari spagnoli). Tuttavia, tutti i sequel sono stati criticati come poco più di una successione di battute stupide e cameo. Alcuni sottolineano anche che, dopo cinque e ora sei film, la presunta critica sociale al film sembra più una carta bianca per impegnarsi e divertirsi senza scuse con il peggior tipo di sessismo, razzismo, omofobia e fascismo; Segura lo nega, ma alcuni fanTorrente potrebbero pensare il contrario e trovare un certo "conforto" in quei film, il che potrebbe spiegare perché sono così popolari.

A parte i dibattiti sulla sensibilità, il fatto che Sony Pictures abbia organizzato la proiezione stampa del film dopo il weekend di apertura, cosa che non era mai o quasi mai successa prima, significa che le uniche recensioni cinematografiche che vedrete oggi saranno quelle di persone (inclusi giornalisti) che vanno in un cinema normale per vederlo.

Questo ha portato a accese discussioni online tra chi loda l'approccio innovativo di marketing adottato da Sony e Segura, e chi pensa sia una mancanza di rispetto verso i giornalisti cinematografici, che non possono fare il loro lavoro e che il distributore stia volutamente ostacolando il lavoro dei critici il più possibile, poiché si aspettano che il film venga molto probabilmente criticato da loro, come è stato per i precedenti film Torrente ma anche per il precedente franchise cinematografico diretto da Segura, Father There Is Only One, una commedia familiare con cinque film tra il 2019 e il 2025, anch'essa successo al botteghino, anch'essa recensionata negativamente.

Segura lui stesso, molto attivo su X, si confronta frequentemente con giornalisti che criticano negativamente il suo lavoro, quindi la mancanza di recensioni il giorno dell'apertura lo tranquillizza anche per un po'. Ma nelle ore e nei giorni a venire, le prime impressioni e probabilmente gli spoiler del film riempiranno i social media in Spagna, così come le prime recensioni, alcune da amatoriali e altre da professionisti. Ma quando la polvere si sarà posata e i critici avrebbero espresso il loro verdetto, il film sarebbe già diventato un successo al botteghino, e Santiago Segura avrebbe mantenuto con successo la promessa di lasciare che i fan fossero i primi a giudicare il suo nuovo film Torrente, incontaminato e incondizionato, cosa che, a suo merito, nessuno aveva osato fare prima.