Il settore aerospaziale e della difesa europeo raggiunge un anno record

Le industrie aerospaziali e della difesa europee hanno avuto un anno 2024 eccezionale, con un fatturato che è saltato del 10,1% a 378 miliardi di dollari e un'occupazione diretta che ha raggiunto 1,1 milioni, secondo il gruppo industriale ASD (via Reuters).

La difesa ha guidato la rimonta, salendo del 13,8% a 183,4 miliardi di euro mentre le nazioni aumentavano la spesa a causa delle preoccupazioni per la sicurezza causate dalla guerra in Ucraina.

Anche l'aviazione civile è salita del 6% a 129,1 miliardi di euro, sostenuta dalla ripresa del traffico aereo e dalla domanda di aeromobili a basso consumo di carburante, anche se i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e la carenza di manodopera persistevano.

Il settore spaziale è cresciuto più modestamente, con un aumento del 3,1% a 13,2 miliardi di euro.

Il presidente dell'ASD, Micael Johansson, ha avvertito che l'Europa non può dare per scontato il suo vantaggio high-tech, esortando l'UE ad adottare una strategia industriale più forte per l'aviazione civile e a continuare a investire nella difesa.

La spesa in R&S è aumentata del 9,4% a 25,2 miliardi di euro, anche se l'Europa è ancora dietro ai rivali globali nell'innovazione.

In totale, si tratta di oltre 4.000 aziende che supportano 4,2 milioni di posti di lavoro in tutta Europa.

