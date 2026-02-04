Il Shelter di Jason Statham ottiene una grande vittoria al botteghino MENA

Non sottovalutare mai il potere da star di Jason Statham, immagino. The Beekeeper e la star di The Meg sono riusciti a incassare i fondamentali fondi al botteghino con il suo ultimo film, Shelter, che ha ottenuto un grande successo nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA). Ha anche dato una grande spinta al botteghino saudita.

Secondo Screen Daily, Shelter è la più grande apertura cinematografica indipendente nel MENA da aprile 2025. L'Arabia Saudita è stata il luogo dove il film è stato più dominante, superando titoli come Avatar: Fuoco e cenere, Cinque notti da Freddy's 2 e Ora mi vedi: Ora non lo fai.

È stata anche la più grande apertura per l'Arabia Saudita in lingua inglese dai tempi di One Battle After Another a settembre. Da 59.000 iscrizioni, Shelter ha generato 1 milione di dollari, il che ha contribuito al suo debutto complessivo nella MENA a superare l'apertura in altri settori chiave, come i mercati del Regno Unito e della Cina.

Shelter è ora nei cinema. Guarda il trailer qui sotto: