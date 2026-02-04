LIVE
      Il Shelter di Jason Statham ottiene una grande vittoria al botteghino MENA

      Il nuovo thriller d'azione ha suscitato molto interesse soprattutto in Arabia Saudita.

      Non sottovalutare mai il potere da star di Jason Statham, immagino. The Beekeeper e la star di The Meg sono riusciti a incassare i fondamentali fondi al botteghino con il suo ultimo film, Shelter, che ha ottenuto un grande successo nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA). Ha anche dato una grande spinta al botteghino saudita.

      Secondo Screen Daily, Shelter è la più grande apertura cinematografica indipendente nel MENA da aprile 2025. L'Arabia Saudita è stata il luogo dove il film è stato più dominante, superando titoli come Avatar: Fuoco e cenere, Cinque notti da Freddy's 2 e Ora mi vedi: Ora non lo fai.

      È stata anche la più grande apertura per l'Arabia Saudita in lingua inglese dai tempi di One Battle After Another a settembre. Da 59.000 iscrizioni, Shelter ha generato 1 milione di dollari, il che ha contribuito al suo debutto complessivo nella MENA a superare l'apertura in altri settori chiave, come i mercati del Regno Unito e della Cina.

      Shelter è ora nei cinema. Guarda il trailer qui sotto:

