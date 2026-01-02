Il Signore degli Anelli: Le Due Torri è il film più importante dell'anno!

Chi l'avrebbe mai detto, dopo 23 anni, The Lord of the Rings: The Two Towers sarebbe ufficialmente il film più grande dell'anno ancora una volta. Dopo aver conquistato il record nel 2002, quando ha debuttato per la prima volta, essendo il prodotto con il maggior guadagno dell'anno con quasi 1 miliardo di dollari, la riedizione del film è arrivata con un clamore clamoroso, raggiungendo la vetta delle classifiche dell'anno con un ampio margine!

Certo, stiamo parlando delle classifiche del 2026, che attualmente ospitano due partecipanti. Il primo posto va alla riedizione del 2026 di The Two Towers con ben 8.378 dollari all'attivo, seguito solo da We Bury the Dead, che finora ha raggiunto un impressionante cifra di 73$ secondo il conteggio di Box Office Mojo.

Questa classifica include solo i film che sono effettivamente stati presentati in quest'anno solare, coprendo meno di due giorni interi finora, motivo per cui le vendite di biglietti di Avatar: Fire and Ash decine di milioni di dollari, ad esempio, non contano. Tuttavia, dato che al momento parliamo di migliaia di dollari per i due film inclusi, è improbabile che The Two Towers mantenga il record a lungo, dato che qualcosa senza dubbio debutterà durante il weekend e garantirà abbastanza vendite di biglietti da rubare la corona.

Tornerai al cinema per guardare di nuovo The Two Towers ?