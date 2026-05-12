Il sindaco della California era un agente segreto cinese

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Non è insolito che politici di alto rango vengano accusati di agire per conto di una potenza straniera, ma più spesso che no, si tratta solo di accuse istintive che non resistono affatto a un esame più attento. Questo non significa però che non accada mai, e una storia insolita si sta ora svolvendo in California dopo che è emerso che il sindaco di Arcadia (città californiana) dal 2020 al 2022 era un agente del regime cinese.

Ha ricevuto direttive dalle autorità cinesi tramite WeChat e da allora ha lavorato contro gli interessi statunitensi, pubblicando persino propaganda pro-cinese. NBC Los Angeles riporta, ad esempio, che nel 2021 le è stato affidato il compito di confutare un articolo del Los Angeles Times sullo Xinjiang, e ha anche gestito l'U.S. News Center, che diffondeva propaganda cinese rivolta ai lettori cinesi-americani.

Ora ha ammesso i suoi crimini, che FBI e DOJ definiscono minacce alla trasparenza democratica, e la pena dovrebbe arrivare fino a dieci anni di carcere.