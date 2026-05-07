Il sindaco di Madrid, Martínez Almeida, pensa che l'Atleti non sia stato battuto dall'Arsenal, ma dalla UEFA

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L'Atlético de Madrid ha perso la semifinale di Champions League contro l'Arsenal, 2-1 complessivo, e molti ritengono che sia stata una partita imparziale dato che almeno tre possibili rigori non sono stati fischiati per l'Atleti. L'allenatore Cholo Simeone si è lamentato, ma ha anche ammesso che non era una scusa per la loro mancanza di occasioni, ma il risultato è stato un dolore per i "colchoneros", che si vedevano in uno scenario insolito di raggiungere una finale di Champions League mentre Barcellona e Real Madrid erano stati eliminati prima (Atleti ha eliminato Barça in due competizioni in questa stagione, ma non ne vinse nessuno).

L'eliminazione ha anche irritato il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, noto tifoso dell'Atlético, e si è un po' lasciato trasportare durante una conferenza stampa mercoledì, affermando che l'Atleti non ha giocato contro l'Arsenal "ma contro l'UEFA".

"Quando ho visto il pareggio, pensavo avremmo giocato contro l'Arsenal, ma in realtà era contro la UEFA. La UEFA non ci ha permesso di giocare la finale di Champions League. È incomprensibile che abbiano nominato un arbitro tedesco quando la Spagna gioca contro quel paese per il quinto posto in Champions League. Chi penserebbe di fare una cosa del genere se non UEFA?", ha detto il sindaco, facendo eco ad alcune critiche online contro l'arbitro Daniel Siebert.

Per fortuna della Spagna, l'eliminazione del Bayern significa che la Spagna potrebbe ottenere quel posto in più... dipendendo da Rayo Vallecano stasera.

La UEFA aveva "un'intenzione predeterminata e deliberata di danneggiare l'Atlético de Madrid"

Ma Almeida ha continuato il suo sfogo, indicando invece l'organo di governo del calcio europeo piuttosto che l'arbitro: "Alcune giocate non sono state dovute al fatto che l'arbitro fosse particolarmente cattivo, ma piuttosto a un intento predeterminato e deliberato di danneggiare l'Atlético de Madrid. È incomprensibile che non ci sia stato un replay del fuorigioco di Giuliano quando era un rigore chiaro, come abbiamo visto poi sui social".

Almeida mantiene fermo la sua opinione: "Mando un messaggio di orgoglio alla squadra, perché hanno gareggiato non contro l'Arsenal, ma contro la UEFA. Puoi battere l'Arsenal in 180 minuti, ma non l'UEFA. La UEFA ha usato tutto il suo meccanismo per impedirci di avanzare, e l'arbitro è stato colui che ha eseguito quel piano."