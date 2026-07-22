Il sindaco di New York esorta il governo federale ad arrestare Netanyahu, che si aspetta una possibile visita a settembre

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Si vocifera che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu farà una visita a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, e Zohran Mamdani, sindaco di New York, ha esortato il governo federale ad arrestare Netanyahu se metterà piede negli Stati Uniti, sapendo che non hanno l'autorità legale per farlo.

"Benjamin Netanyahu è un criminale di guerra, l'artefice di un terribile genocidio contro il popolo palestinese", ha detto Mamdani in un video pubblicato sui social media. "È responsabile dell'uccisione di oltre 73.000 persone, dell'invalidità di decine di migliaia di bambini mentre coloro che sopravvivono subiscono amputazioni senza anestesia. Per il targeting degli ospedali neonatali e dei centri di assistenza maternità. Per le innumerevoli persone che inizia. Per l'uccisione di centinaia di operatori umanitari e giornalisti. La lista continua all'infinito".

In un'intervista al New York Times sabato, Mamdani ha detto che Netanyahu è un criminale di guerra e appartiene all'Aia. Nel 2024, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Netanyahu per "crimini contro l'umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani".

Nel video pubblicato martedì sera, Mamdani spiega che la sua amministrazione ha esaminato tutte le vie previste dalla legge applicabile per determinare se New York City possa eseguire il mandato di arresto della CPI contro Benjamin Netanyahu, e ha stabilito di non avere modo di arrestarlo.

"È chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per far rispettare questo mandato", ha detto. "Il governo federale, invece, lo fa - e li invito a unirsi alla CPI ed eseguire questo mandato. E voglio essere altrettanto chiaro: Benjamin Netanyahu non è il benvenuto a New York, né nessun altro criminale di guerra in libertà.".

Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Netanyahu non sarà arrestato se visiterà gli Stati Uniti.