Il sindaco di New York Mamdani vieta l'IA generativa nelle scuole pubbliche fino ai 13/14 anni

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Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha annunciato un divieto temporaneo sugli strumenti di IA generativa nelle scuole, fino all'ottava classe (13/14 anni), inizialmente solo per l'anno 2026/27. Questa moratoria fa parte di una valutazione più ampia su come i bambini del più grande sistema scolastico del paese interagiscono con questa tecnologia. Riguarderà 600.000 studenti delle scuole pubbliche, circa due terzi del totale degli iscritti in città.

"L'industria tecnologica vuole farci credere che l'educazione precoce alimentata dall'IA non sia solo inevitabile, ma necessaria. Noi non la vediamo così. Ecco perché stiamo implementando una moratoria sull'IA generativa per gli studenti dalla 2ª alla 8ª classe e passeremo il prossimo anno a studiare gli impatti di questa tecnologia", ha detto Mamdani.

L'iniziativa includerà anche due corsi annuali per studenti delle scuole superiori, pensati per insegnare loro a pensare in modo critico sull'IA prima di affidarsi ad essa, su "cosa sia e cosa non sia l'IA, così come i pregiudizi, i rischi, le considerazioni etiche e gli impatti sulle carriere e sulle competenze future legate all'IA", come spiegato dall'ufficio di New York.

Oltre al divieto sull'intelligenza artificiale generativa, gli studenti dalla seconda elementare in su avranno una completa restrizione sul tempo davanti agli schermi (telefoni e tablet), mentre gli studenti dalla 6ª all'8ª classe avranno un limite raccomandato di 45 minuti per gli schermi.