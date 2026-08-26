Il sindaco di New York Zohran Mamdani assicura 1.000 biglietti per gli US Open a un prezzo scontato per i residenti

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Il sindaco di New York City, Zohran Mamdani, ha collaborato con la United States Tennis Association (USTA) per garantire 1.000 biglietti scontati per gli US Open (a 100 dollari ciascuno) per permettere ai residenti di New York di partecipare a uno dei tornei di tennis più importanti dell'anno a un prezzo ragionevole. Questi biglietti saranno disponibili all'ordine di arrivo mercoledì, solo per i residenti di New York City, che potranno acquistare fino a due biglietti ciascuno per qualsiasi partita del tabellone principale che si svolga da domenica 30 agosto a martedì 8 settembre (escludendo quindi le fasi finali).

Questo segue iniziative simili di Mamdani per assicurarsi un gran numero di biglietti e offrirli gratuitamente o a prezzo scontato ai residenti di New York (alla FIFA World Cup e alle finali NBA vinte dai New York Knicks) per contrastare l'aumento dei prezzi dei biglietti da parte degli organizzatori. Il sindaco ha inoltre utilizzato centinaia di schermi per guardare le finali NBA e ha creato campi da calcio gratuiti durante la Coppa del Mondo.

"Quest'estate abbiamo dimostrato più e più volte che lo sport appartiene al popolo. Dalla Coppa del Mondo ai campionati di atletica leggera, abbiamo aperto le porte degli stadi ad alcuni dei più grandi eventi sportivi al mondo, così che più newyorkesi possano goderli", ha detto Mamdani. "Oggi raddoppiamo questo lavoro rendendo gli US Open più accessibili per i newyorkesi. Se i migliori tennisti del mondo vengono nella nostra città, i newyorkesi dovrebbero poterli vedere giocare."