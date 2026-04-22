Il sindaco di New York Zohran Mamdani non parteciperà al Met Gala in un "storico" assenza di presentazione ad Anna Wintour

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Il sindaco di New York Zohran Mamdani e sua moglie Rama Duwaji romperanno una tradizione di lunga data e non parteciperanno al Met Gala del 4 maggio, il glamour evento di raccolta fondi organizzato ogni anno al Metropolitan Museum of Arts, guidato dall'ex caporedattore di Vogue Anna Wintour.

L'evento di lusso attira alcune delle persone più ricche di New York e del mondo, e Mamdani, eletto lo scorso anno, ha basato la sua campagna sull'aumento della tassazione degli ultra-ricchi, sulla protezione della classe operaia con asili universali, autobus cittadini gratuiti o un salario minimo, e sulla critica del sistema che permette ai ricchi di diventare più ricchi e ai poveri di diventare più poveri, Dicendo che "non dovrebbero esserci miliardari".

Una fonte anonima della rivista di celebrità del New York Post Page Six ha detto che "Non verrà. E sarebbe sciocco se lo facesse... Riesci a immaginare? Va contro tutto ciò in cui crede."

"Historic no-show" da Mamdani ad Anna Wintour

Mamdani, la prima sindaca musulmana di New York City, e a 34 anni, la più giovane da oltre 135 anni, si presenterà ad Anna Wintour, ancora a capo del Met Gala nonostante si sia dimessa da Vogue nel giugno 2025, una delle persone più influenti nel mondo della moda, che ha ispirato il famoso romanzo e poi il film Il diavolo veste di Prada ed è stata interpretata da Meryl Streep. Il sequel del film uscirà il 1° maggio, la stessa settimana del Met Gala 2026.

Wintour è un noto sostenitore del Partito Democratico di Mamdani, che ha raccolto fondi per Hillary Clinton e Biden, e ha criticato Trump, ed è stato anche l'autore della prima copertina di Michelle Obama, il che rende la decisione di Mamdani di non partecipare più degna di nota.

L'evento sarà pieno di milionari che Mamdani vuole far aumentare le tasse, ma uno in particolare supera una linea rossa: il proprietario di Amazon Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sánchez, principali promotori del gala 2026. La loro presenza ha portato a un rifiuto più acceso al Gala da parte dei newyorkesi, con manifesti che chiedono di boicottare il Met Gala e li collegano all'ICE e allo sfruttamento del lavoro, riferendosi all'Amazon che fornisce servizi cloud all'ICE, come riportato da El País. Bezos ha recentemente acquistato il Washington Post, ha licenziato un terzo della sua forza lavoro e ha allineato la sua linea editoriale più vicino a Trump.

Il rapporto stretto tra Wintour e Bezos è stato fortemente criticato dalle persone progressiste negli Stati Uniti che continuavano a sostenere Wintour: la copertina di Vogue con Lauren Sánchez Bezos con un abito da sposa di giugno 2025 è stata una delle più criticate nella storia della rivista.