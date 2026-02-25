Il rapper-sindaco del Nepal diventa il favorito per la carica di Primo Ministro

HQ

Balendra Shah, noto popolarmente come Balen, sta dominando la corsa per diventare il prossimo primo ministro del Nepal in vista delle elezioni generali del 5 marzo, come riportato dai principali media mondiali come Reuters. Il rapper trentacinquenne diventato politico è salito alla ribalta come sindaco di Kathmandu nel 2022 e da allora ha acquisito un enorme seguito sui social media per connettersi con i giovani elettori, posizionandosi come un nuovo volto in un sistema politico da tempo dominato dai partiti consolidati.

Il Rastriya Swatantra Party (RSP) di Shah promette creazione di posti di lavoro, crescita economica e relazioni estere equilibrate con i vicini del Nepal, Cina e India. Il suo fascino si basa sul suo curriculum come sindaco, migliorando le infrastrutture urbane e i servizi, mentre la sua campagna continua a enfatizzare il coinvolgimento dei giovani attraverso messaggi brevi e diretti su piattaforme come Facebook, dove ha oltre 3,5 milioni di follower (altre piattaforme: Twitter, Youtube, ecc.).

Nonostante la sua popolarità, governare sarà una sfida. Shah deve mettere insieme un team capace per orientarsi nel complesso sistema amministrativo nepalese, afflitto da corruzione e inefficienza. Il successo dipenderà non solo dal suo carisma e dal sostegno pubblico, ma anche dalla costruzione di un governo funzionante capace di realizzare le ambiziose promesse esposte nel manifesto del suo partito...

Ascolta una delle sue canzoni: