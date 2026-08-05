Il sistema nascosto dietro l'animazione di avvio del Dreamcast rivelato

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Questa settimana abbiamo riferito che qualcuno aveva capito come funzionava la sequenza di avvio della Xbox originale. Si è scoperto che non si trattava di un video pre-renderizzato, ma piuttosto che la massa energetica radioattiva, simile a una lampada di lava, era stata resa in tempo reale.

Questo, a sua volta, ha spinto più persone a esaminare altre console, e una di queste è NekoEye, che ha analizzato quella che forse è la sequenza di avvio più affascinante di sempre nel mondo dei videogiochi, ovvero quella del Dreamcast. Si scopre che anche questo è renderizzato in tempo reale, e in un video su X ora possiamo vedere la tecnologia dietro di esso. Scrive:

"Il testo appare nascosto all'interno di un cubo bianco, e la spirale è semplicemente una texture coperta da un mucchio di poligoni bianchi che gradualmente scompaiono all'interno del cubo."

In risposta a una domanda successiva sul perché Sega abbia scelto questa soluzione, scrive:

"È più veloce nasconderli che cancellarli dalla memoria; Ti risparmia anche di dover scrivere una funzione per smettere di disegnarli. Il BIOS non ha molta memoria, suppongo."

Scopri cosa succede realmente quando accendi il tuo Dreamcast nel post qui sotto.