Il sito di streaming di anime Crunchyroll conferma che l'intelligenza artificiale non verrà utilizzata nella produzione

L'intelligenza artificiale rimane un tema scottante in molti campi creativi, ma con la sua capacità di ricreare voci famose, ci sono preoccupazioni tra i doppiatori che presto un computer potrebbe cercare di fare il loro lavoro per loro. Tuttavia, il principale sito di streaming di anime Crunchyroll ha affermato che non introdurrà l'intelligenza artificiale nella sua produzione.

Parlando con Forbes, il presidente di Crunchyroll Rahul Purini ha riconosciuto che l'uso dell'intelligenza artificiale si sta diffondendo in tutte le industrie creative, ma non vuole offuscare l'autenticità della sua produzione. "Non stiamo prendendo in considerazione l'intelligenza artificiale nel processo creativo, compresi i nostri doppiatori. Li consideriamo creatori perché contribuiscono alla storia e alla trama con la loro voce", ha detto.

Tuttavia, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico potrebbero essere utilizzati in futuro da Crunchyroll, poiché lo streamer cerca di migliorare la rilevabilità dei contenuti nei suoi sistemi di back-end. Questo sarebbe solo per migliorare l'esperienza del cliente sul sito, senza toccare il contenuto dell'anime stesso.

