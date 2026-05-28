Il Siviglia si sente "ingannato" dal tentativo di acquisto di Sergio Ramos: l'accordo va a pezzi

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L'accordo tra il Siviglia FC e Sergio Ramos è crollato, e l'ex giocatore e il suo gruppo di investitori non compreranno mai la squadra in difficoltà della LaLiga. Il 12 maggio fu annunciato che l'acquisto era quasi assicurato: Ramos e il suo gruppo di investitori avevano concordato di essere impegnati a pagare 450 milioni di euro, meno il debito riconosciuto di 88 milioni di euro, per l'80% delle azioni del club.

Tuttavia, nelle ultime ore, "l'accordo è crollato ed è stato rotto", secondo una fonte del club di calcio che ha parlato a El País, spiegando che il gruppo di Ramos aveva poi cambiato idea, acquistando meno azioni e poi ampliando il capitale, il che avrebbe portato a pagare meno soldi agli azionisti, che si sono sentiti ingannati negli ultimi cinque mesi, quando le trattative sembravano funzionare.

Ramos, meglio conosciuto per i suoi 15 anni al Real Madrid, ha iniziato la sua carriera al Siviglia FC per poi tornare per una stagione d'addio nel 2023/24. Da allora si è unito e lasciato la squadra messicana Monterrey, ma non ha ancora annunciato il suo ritiro dal calcio.