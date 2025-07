Il Social Club di Rockstar Games volge al termine dopo 13 anni

HQ

Il Social Club di Rockstar Games esiste da più di un decennio, ma di recente è giunto al termine. Come scoperto all'inizio di questa settimana da Rockstar Games e dall'insider di Take-Two videotechuk_, il link al Social Club ora indirizza alla home page di Rockstar Games.

Cose come il Rockstar Games Launcher non sono interessate, quindi non preoccuparti se giochi principalmente ai tuoi giochi preferiti attraverso di esso, e anche gli elementi del Social Club come le tue crew di GTA Online sono ancora accessibili.

Piuttosto che sembrare una chiusura totale e l'abbandono di Social Club, sembra che Rockstar stia riavviando la piattaforma obsoleta prima del lancio di Grand Theft Auto VI. Con l'uscita del 26 maggio 2026 che incombe, è improbabile che Rockstar voglia ancora che i giocatori vengano facilmente presi di mira da hacker e ladri di account attraverso la piattaforma traballante che era il vecchio Social Club.