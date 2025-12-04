LIVE
      Il software anti-cheat Denuvo viene rimosso da Hi-Fi Rush su PC

      È in uscita un aggiornamento che deve essere installato a gennaio se i giocatori PC vogliono continuare a giocare.

      Tango Gameworks ha rivelato che presto il suo acclamato titolo d'azione Hi-Fi Rush subirà un cambiamento piuttosto significativo, almeno su PC. Lo sviluppatore ha notato che entro metà gennaio sarà necessario un nuovo aggiornamento per tutti i giocatori sulla piattaforma, poiché il software anti-cheat e anti-manomissione Denuvo sarà rimosso dal titolo.

      Come confermato in un recente post di aggiornamento, ci è stato detto che questo aggiornamento non avrà alcun effetto sul gameplay e che le funzioni proprietarie anti-manomissione rimarranno in attivo, tranne che ora il gioco non applicherà più il software piuttosto invasivo a chiunque voglia provarlo su PC.

      Tango spiega: "Questa regolazione è pensata per fornire un ambiente di servizio più stabile ed efficiente. Apprezziamo sinceramente tutti i giocatori che continuano a sostenere il gioco attraverso un uso legittimo."

      I giocatori PC dovranno avere l'aggiornamento installato entro il 15 gennaio alle 15:00 GMT/16:00 CET se vogliono continuare a giocare sulla piattaforma.

