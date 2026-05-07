Il sogno del Nord America per la Coppa del Mondo sta vacillando, i turisti sono decisamente meno del previsto

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Quest'estate si celebra la Coppa del Mondo FIFA, che di solito è di gran lunga il più grande evento sportivo al mondo. Quest'anno, il Nord America (Canada, Messico e Stati Uniti) ospita il torneo, qualcosa che molti attendevano con ansia dai tempi della Coppa del Mondo 1994 negli Stati Uniti, considerata uno dei tornei meglio organizzati di sempre, con stadi enormi e infrastrutture eccellenti.

Ma sembra che il fermento non sia affatto quello che la gente si aspettava. Forbes riporta che la stragrande maggioranza degli hotel intervistati nelle città ospitanti statunitensi afferma che il numero di prenotazioni è al di sotto delle aspettative, a tal punto che alcuni lo definiscono un "non-evento". Il sondaggio è stato condotto dall'American Hotel & Lodging Association (AHLA), e solo un quarto afferma di aver sperimentato un "significativo incremento incrementale, E anche in quel caso, queste sono destinazioni che tradizionalmente attirano turisti.

Quasi l'80% dei proprietari di hotel intervistati a Boston, Philadelphia, San Francisco e Seattle afferma addirittura che le prenotazioni sono "in ritardo rispetto all'estate tipica", e a Kansas City, tra l'85 e il 90% afferma che le prenotazioni sono "in ritardo rispetto a un tipico giugno o luglio senza eventi importanti." Anche a Los Angeles e New York, una chiara maggioranza riporta lo stesso, anche se i dati lì sono leggermente migliori, mentre Atlanta e Miami stanno vedendo un aumento.

Forbes osserva inoltre che gli Stati Uniti subiranno una spinta economica grazie alla Coppa del Mondo, ma aggiunge che "è chiaro che la domanda per il torneo sarà ben al di sotto dei '104 Super Bowl' promessi lo scorso anno dal presidente della FIFA Gianni Infantino."