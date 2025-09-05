Soldato ucraino circondato da truppe russe si finge uno di loro per sopravvivere e finisce per ucciderli

HQ

Avviso sui contenuti:

Questa storia contiene contenuti grafici. Questo non ha lo scopo di sensazionalismo, ma di mostrare la realtà della guerra che molti media tendono a trascurare. Se preferisci non vederlo, sentiti libero di saltare.

Ora... In questo caso, ci rechiamo in Ucraina, dove un soldato ucraino del reggimento ucraino Skelia, il 425° Reggimento d'Assalto Separato, ha ingannato le truppe nemiche fingendosi una di loro prima di aprire il fuoco.

Il filmato rilasciato dal reggimento lo mostra mentre cammina lungo una strada rurale, muovendosi con un ritmo calmo e deliberato. Due soldati russi appaiono dietro di lui, inizialmente mantenendo le distanze, ma gradualmente seguendo il suo passo.

Il soldato ucraino segnala sottilmente familiarità attraverso la postura e i gesti, convincendo le truppe di essere un alleato. Una volta che i russi sono abbastanza vicini e completamente ignari, si gira rapidamente e apre il fuoco, cogliendo entrambi i bersagli di sorpresa.

In questo caso, un'immagine potrebbe valere più di mille parole, quindi se volete vedere più dettagli di questo filmato, uscito solo poche ore fa, potete farlo guardandolo nel video qui sotto o tramite il filmato condiviso dal reggimento su un canale Telegram (qui).