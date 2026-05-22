Il sorteggio del Roland Garros rivela i primi rivali per Sinner e Djokovic

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Il sorteggio per il Roland Garros 2026 si è tenuto giovedì e, senza il campione in carica Carlos Alcaraz, la maggior parte degli occhi sarà puntata su Jannik Sinner, che arriva da una corsa perfetta ai Masters 1.000 e punterà a vincere il suo primo Grande Slam sulla terra battuta. Ma molti si aspettano che Novak Djokovic, che ha raggiunto la finale degli Australian Open lo scorso febbraio ma da allora è stato incostante, lavori duramente in una delle sue ultime occasioni per vincere il 25° Slam da record con una quarta vittoria a Parigi.

La buona notizia per entrambi è che sono stati posizionati ai lati opposti del tavolo. Sinner farà il suo debutto contro il wild card francese Clement Tabur, mentre Djokovic debutterà contro Giovanni Mpetshi Perricard.

Djokovic ha un percorso piuttosto difficile davanti a sé, con un duello scatenante contro João Fonseca al terzo turno e con Alexander Zverev come rivale testa di serie numero uno in semifinale.

Un altro giocatore da tenere d'occhio sarà Rafael Jódar, che ha un impressionante 15-3 sulla terra battuta nel suo anno d'esordio nel circuito senior ATP, e salterà il primo turno per debuttare contro Aleksandar Kovacevic al secondo turno, incontrando potenzialmente il settimo testa di serie Taylor Fritz al terzo turno. Un altro talento emergente dalla Spagna, Martín Landaluce, partirà al primo turno e potrebbe incontrare Sinner al terzo turno...