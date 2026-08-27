Il sorteggio del singolo maschile degli US Open è stato fatto: dai un'occhiata ai rivali di Zverev, Alcaraz, Djokovic, Auger-Aliassime...

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È in corso lo US Open: le qualificazioni sono in corso e anche il mini-torneo di doppio misto si è concluso, con la ceca Karolína Muchova e Jakub Mensik che hanno conquistato il premio da un milione di dollari.

Giovedì è stato effettuato il sorteggio del singolare maschile e femminile, che ha rivelato i percorsi per ciascuno dei 128 giocatori nel Grande Slam (senza contare i qualificati e i fortunati perdenti), a partire da domenica 30 agosto e terminando con la finale femminile il 12 settembre e la finale maschile il 13 settembre.

Senza Jannik Sinner, infortunato, Alexander Zverev è il primo testa di serie seguito da Carlos Alcaraz. Felix Auger-Aliassime è terzo, Novak Djokovic è quarto. L'ultimo testa di serie (che salterà il secondo turno) è il peruviano Ignacio Buse, 36º al mondo.

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Secondo la classifica, Alexander Zverev (1) affronterà Alex De Miñaur (6) in semifinale e Felix Auger-Aliassime (3) affronterà Flavio Cobolli (5) nei quarti di finale; Daniil Medvedev (7) contro Novak Djokovic (4) e Ben Shelton (8) contro Carlos Alcaraz (2) sarebbero stati dall'altra parte.