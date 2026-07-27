Il sostegno britannico all'Ucraina "rimane incrollabile", afferma il nuovo Primo Ministro in vista della visita di Zelensky.

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Andy Burnham, che la scorsa settimana è entrato in carica al Downing Street numero 10 come nuovo Primo Ministro britannico, si aspetta il suo primo visitatore internazionale questa settimana. Quel visitatore non è altri che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e l'incontro è destinato a ricordare al mondo che la Gran Bretagna è fermamente con l'Ucraina mentre la guerra contro la Russia continua.

"La Gran Bretagna è con l'Ucraina, spalla a spalla, e il nostro sostegno rimane incrollabile. La Russia non dovrebbe avere dubbi sulla nostra determinazione e non ci tireremo indietro finché non raggiungeremo una pace giusta e duratura per l'Ucraina", ha dichiarato Burnham in una dichiarazione prima della visita (tramite Reuters).

Come parte della visita, i due leader incontreranno più di 200 militari ucraini che hanno trascorso le ultime tre settimane in Gran Bretagna partecipando all'esercitazione Sea Breeze, un'esercitazione contro le mine destinata a preparare il personale militare alle missioni nel Mar Nero. Prima di questo incontro, Sir Keir Starmer - ex primo ministro britannico - ha visitato l'Ucraina, dove ha promesso 300 milioni di euro per aiutare a fornire all'Ucraina 16 caccia Gripen, prodotti in Svezia.