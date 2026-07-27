Il sostegno britannico all'Ucraina "rimane incrollabile", afferma il nuovo Primo Ministro in vista della visita di Zelensky.
Il Presidente ucraino sarà il primo visitatore internazionale del nuovo Primo Ministro britannico Andy Burnham.
Andy Burnham, che la scorsa settimana è entrato in carica al Downing Street numero 10 come nuovo Primo Ministro britannico, si aspetta il suo primo visitatore internazionale questa settimana. Quel visitatore non è altri che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e l'incontro è destinato a ricordare al mondo che la Gran Bretagna è fermamente con l'Ucraina mentre la guerra contro la Russia continua.
"La Gran Bretagna è con l'Ucraina, spalla a spalla, e il nostro sostegno rimane incrollabile. La Russia non dovrebbe avere dubbi sulla nostra determinazione e non ci tireremo indietro finché non raggiungeremo una pace giusta e duratura per l'Ucraina", ha dichiarato Burnham in una dichiarazione prima della visita (tramite Reuters).
Come parte della visita, i due leader incontreranno più di 200 militari ucraini che hanno trascorso le ultime tre settimane in Gran Bretagna partecipando all'esercitazione Sea Breeze, un'esercitazione contro le mine destinata a preparare il personale militare alle missioni nel Mar Nero. Prima di questo incontro, Sir Keir Starmer - ex primo ministro britannico - ha visitato l'Ucraina, dove ha promesso 300 milioni di euro per aiutare a fornire all'Ucraina 16 caccia Gripen, prodotti in Svezia.