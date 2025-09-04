Il sottomarino OceanGate ricreato come borsa gioiello da un influencer

HQ

Sono tutta per la moda sperimentale, ma forse bisognerebbe aspettare che siano passati più di un paio d'anni prima di realizzare una borsa di strass che ricrei il sottomarino che implose uccidendo cinque persone? Solo un pensiero.

Non è un pensiero che la TikToker Emma Lauren Rhinestone Artist ha avuto, a quanto pare. Conosciuta per i suoi progetti straordinari e creativi, la creazione più recente dell'influencer l'ha fatta finire in un po' di acqua calda, in quanto si tratta di una borsa di strass modellata sul sottomarino OceanGate (grazie, Dexerto).

La borsa è stata annunciata per la prima volta nel marzo 2024 e Lauren ci sta lavorando da oltre un anno, completando finalmente questo mastodontico progetto alla fine di agosto di quest'anno. Mentre alcuni non sono contenti di vedere il disastro di OceanGate trasformato in una borsa di strass, altri hanno visto l'umorismo nel progetto, suggerendo persino un controller come ciondolo per la borsa.

