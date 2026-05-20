Il Southampton considera la loro espulsione dai play-off del Championship sproporzionata dopo aver spiato squadre rivali

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Il Southampton, che ha subito la prima retrocessione nella storia della Premier League lo scorso anno, ha chiuso quarto in Championship, ma è stato espulso dai play-off per la promozione in Premier League, e anche in Championship la prossima stagione gli sono stati penalizzati quattro punti. Lo chiamano "Spygate": sono stati sorpresi a spiare squadre rivali come Oxford, Ipswich e Middlesbrough (filmare non autorizzate gli allenamenti degli avversari).

Il Southampton ha ammesso di "molteplici violazioni dei regolamenti EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altri club". Il club ammette la colpa, ma farà appello contro la punizione, perché la ritiene sproporzionata. Il direttore esecutivo Phil Parsons si è scusato con gli altri club coinvolti, "e soprattutto con i tifosi del Southampton", che "meritavano di meglio dal club", ma ha detto che, sebbene ciò accaduto fosse motivo di punizione, "non possono accettare una sanzione che non abbia alcuna proporzione con l'infrazione".

Il Southampton ha battuto il Middlesborough in semifinale dei play-off, 1-0 complessivo, qualificandosi per la finale dei play-off contro l'Hull, considerata la partita più preziosa al mondo, poiché il vincitore riceverà un enorme impulso finanziario dai broadcaster giocando in Premier League (che presto sarà riformata). Tuttavia, il Southampton è stato espulso e il Middlesborough giocherà l'ultima partita di play-off sabato a Wembley.

Il ricorso del Southampton sarà esaminato da una commissione arbitrale indipendente di campionato, riporta la BBC, sostenendo che casi simili non hanno ricevuto punizioni così severe, anche se avvenivano prima che l'EFL aggiungesse il Regolamento 127, che vieta a qualsiasi club di osservare o tentare di osservare la sessione di allenamento di un altro club entro 72 ore dalla partita programmata tra i due club.