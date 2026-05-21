Il Southampton perde il ricorso dopo l'incidente dello "spygate" e rischia ulteriori sanzioni e multe da parte della FA

HQ

Al Southampton è stato negato il ricorso per essere reintegrato nella finale dei play-off del Championship sabato contro l'Hull, dopo essere stato espulso per il 'spygate', ammettendo di aver filmato segretamente tre avversari durante l'allenamento. La EFL (English Football League) ha dichiarato mercoledì in un comunicato che la sua commissione arbitrale ha respinto il loro ricorso e "di conseguenza, la sanzione originale rimane in vigore: espulsione dalla partita di play-off per la promozione in Premier League, e una penalità di quattro punti per la prossima stagione in Championship.

Inoltre, ora che il processo EFL è terminato, la FA (Football Association) ha avviato una propria indagine, che potrebbe comportare ulteriori sanzioni individuali e collettive per il club, che ha ammesso la propria colpevolezza ma ha dichiarato che la punizione per privarli della partita di play-off del Championship era sproporzionata.

L'indagine sulla FA Cup probabilmente porterà a multe per chi ha filmato i giocatori di tre club (Middlesborough, Oxford United e Ipswich Town) durante gli allenamenti per ottenere un'idea delle loro strategie e ottenere un vantaggio sleale.

La BBC riporta che ai Giochi Olimpici del 2024, l'allenatrice della squadra femminile canadese di calcio, il suo assistente e l'analista della squadra sono stati squalificati per un anno dalla FIFA e la squadra ha detratto sei punti per aver usato un drone per spiare le avversarie.

Sabato, il Middlesborough, inizialmente eliminato dal Southampton in semifinale, giocherà contro l'Hull City per la promozione in Premier League allo stadio di Wembley, a partire dalle 15:30 BST.