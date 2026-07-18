Il successo dell'S26 continua: Samsung sta aumentando la produzione del 50%

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Forse hai sentito dire che lo smartphone Galaxy S26 di Samsung è stato un successo fenomenale, e il fatto è che continua a vendere. ETNews della Corea del Sud riporta ora che il successo non mostra segni di rallentamento, portando Samsung ad aumentare la produzione di un impressionante 50%.

Dietro questo successo ci sono, tra le altre cose, campagne di successo sul mercato interno che offrono sconti attraenti, ma anche preoccupazioni che il Galaxy S27 possa essere significativamente più costoso a causa della carenza di memoria. Inoltre, è innegabile che sia uno smartphone davvero impressionante.