Il successo di Alysa Liu è ispiratore e "interessante dal punto di vista psicologico", afferma la numero 2 del mondo tennistico

Alysa Liu è diventata una sensazione su Internet durante i Giochi Olimpici Invernali del mese scorso, vincendo la medaglia d'oro nel pattinaggio artistico e conquistando milioni di persone, entusiaste del suo carisma e del suo atteggiamento contagioso, e del successo personale che la medaglia d'oro ha portato con sé: la pattinatrice americana ventenne aveva deciso di ritirarsi a soli 16 anni, dopo le ultime Olimpiadi invernali del 2022, a causa del burnout, ma è tornata più forte che mai.

La sua storia ispiratrice ha raggiunto altri sport, e le tenniste Iga Swiatek e Coco Gauff hanno detto che è stata un'ispirazione. "Non le ho parlato... Ma è davvero ispirante. Me lo ricorderò a lungo", ha detto la numero 2 al mondo Swiatek in un'intervista davanti a Indian Wells, affermando di aver già seguito Liu prima del suo ritiro quattro anni fa.

"Ho visto Liu vincere quando in realtà aveva qualche difficoltà, come prima di essere esausta e dover smettere, e ora sembra che tutto ciò che fa, lo faccia per divertirsi e mostrare davvero le sue straordinarie abilità in un modo che la rende felice", ha detto Swiatek, descrivendo il suo successo come "super interessante dal punto di vista psicologico" (via Reuters).

Come persona che è diventata nota in età molto giovane, quando si è qualificata per Wimbledon 2019 a soli 15 anni, la numero 4 al mondo Coco Gauff ha detto di capire cosa ha passato Liu, e che tutta la sua storia è stata "super ispiratrice". "Non direi di aver affrontato il burnout, ma ci sono momenti in cui mentalmente sei semplicemente stanco e senti di fare cose senza sapere perché.Ero felice di vederla essere quella voce che dice le cose non dette che gli atleti pensano ma che forse hanno paura di dire."