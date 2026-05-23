Il successo horror di Blumhouse Obsession diventa una sensazione al botteghino

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Come abbiamo già riportato, il nuovo film horror di Blumhouse Obsession è partito davvero bene anche prima della sua prima ufficiale, e ora il thriller a basso budget di Curry Barker sembra aver continuato la sua traiettoria ascendente. Secondo Screen Rant, il film ha incassato 2,9 milioni di dollari al botteghino statunitense lunedì 18 maggio, sufficiente per arrivare al primo posto nella classifica del botteghino nazionale.

Ciò che è più notevole, però, non è solo il primo posto, ma anche il prezzo. Si dice che Obsession sia costato circa 750.000 dollari per essere prodotto. Il che li rende i film più economici a raggiungere la vetta delle classifiche statunitensi in tutti gli anni 2000, e non è uno scherzo.

Obsession è descritto come una storia dell'orrore soprannaturale su un giovane il cui desiderio che la sua cotta lo ami si avverare davvero. Con conseguenze gravi. In altre parole, Obsession sembra essere un altro esempio di come il genere horror non abbia bisogno di enormi budget per spaventare sia il pubblico che il botteghino.

Hai già visto Obsession ?