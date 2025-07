Il successoMurderbot continua - La seconda stagione è in arrivo

HQ

Anche se l'episodio finale della prima stagione deve ancora essere presentato in anteprima, Apple ha già dato il via libera per ulteriori Murderbot. Come probabilmente saprai, la serie è basata sui romanzi bestseller di Martha Wells ed è incentrata su un robot di sicurezza che diffida profondamente degli esseri umani, pur essendo completamente ossessionato dalla visione di programmi TV.

Durante la prima stagione, abbiamo seguito Murderbot mentre guadagna gradualmente indipendenza, lottando con la sua programmazione mentre protegge un team di scienziati che esplorano ambienti alieni.

In un'intervista, i creatori della serie hanno ringraziato i fan per il successo dello show e hanno dichiarato:

"Siamo così grati per la risposta cheMurderbot ha ricevuto e felici di poter tornare nel mondo di Martha Wells per lavorare con Alexander, Apple, CBS Studios e il resto del team".

Murderbot è stato un grande successo per Apple, vantando un impressionante 97% di valutazione su Rotten Tomatoes. Alexander Skarsgård è stato elogiato nel ruolo del protagonista, offrendo una miscela quasi perfetta di umorismo asciutto e calore umano, nonostante interpreti un robot.

Stai guardando Murderbot e sei entusiasta di vedere la storia continuare?