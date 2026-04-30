Il successore di Garry's Mod s&box viene lanciato con recensioni contrastanti su Steam

I fan di Garry's Mod hanno aspettato da anni che Facepunch Studios rilasciasse il suo nuovo titolo, s&box. Il gioco sandbox aveva molto hype all'inizio, dicendo che potevi praticamente creare quello che volevi, e se volevi creare il tuo gioco, potevi pubblicarlo su Steam, guadagnando tutto per te. Era stato immaginato come un paradiso sandbox, ma quello che abbiamo ottenuto come risultato finale è stato tutt'altro che eso.

Delle 2.263 recensioni degli utenti su Steam al momento della stesura, solo il 45% è positivo. Questo mantiene comunque il punteggio delle recensioni degli utenti a un punteggio complessivo Misto, ma mostra che s&box non è nemmeno lontanamente popolare come il suo predecessore. "Successore di Gmod? No, tutt'altro. È un f****** pasticcio... Questo è vergognoso per il suo predecessore" scrisse un recensore.

I sentimenti sono condivisi da una larga parte dei migliori recensori. Chi lascia recensioni negative su s&box entra molto nei dettagli, citando immagini IA nei giochi realizzati dai creatori, oltre a funzionalità mancanti, prestazioni trascurate e scarsa accessibilità rispetto ad altre piattaforme simili come Roblox.

Ci sono però punti positivi. Molte persone riconoscono che questo gioco è una piattaforma per creare giochi nelle sue fasi iniziali, quindi la base utenti più ampia non dovrebbe aspettarsi funzionalità di livello GMod fin dall'inizio. Inoltre, gli sviluppatori hanno riconosciuto i problemi e da ora hanno dovuto lavorarci su di essi e, si spera, migliorare il punteggio degli utenti. Dovremo presto ricontattare s&box per vedere se la percezione è cambiata.