Il successore spirituale di Ikaruga è morto

Contrariamente a quanto si crede, Ikaruga fu lontano dall'essere l'ultimo gioco per Dreamcast, ma senza dubbio uno degli ultimi grandi progetti. Treasure ha dato il massimo e ancora una volta è riuscito a offrire uno sparatutto con un gameplay innovativo dove essere colpiti era importante quanto sparare a se stesso.

Ancora oggi appare frequentemente nelle classifiche dei migliori giochi di tutti i tempi, ma Treasure raramente realizza sequel ufficiali dei suoi giochi e, proprio come ultra-classici come Mischief Makers, Silhouette Mirage, Radiant Silvergun e Sin and Punishment, Ikaruga manca di un sequel.

Ma nel 2014 abbiamo riportato che un successore spirituale era in realtà in lavorazione da parte dello sviluppatore M2, guidato dal creatore di Ikaruga Hiroshi Iuchi. Il gioco doveva chiamarsi Ubusana, ma non abbiamo mai scoperto quanto fosse simile a quello che lo ha ispirato, e a quanto pare rimarrà così. M2 ha ora annunciato tramite Bluesky che lo sviluppo è stato cancellato. Il dirigente di M2 Naoki Horii scrive, tra le altre cose, che "circostanze difficili hanno portato al signor Iuchi alla presentazione delle sue dimissioni, che abbiamo accettato, in base a un accordo e intesa reciproci." M2 voleva continuare lo sviluppo, ma alla fine ha concluso che non era possibile:

"Sebbene abbiamo esplorato modi per continuare questo progetto dopo la partenza del signor Iuchi, siamo giunti alla conclusione che, data la natura del lavoro, sarebbe stato difficile portare "Ubusuna" alla sua forma completa senza di lui. Abbiamo quindi deciso che dobbiamo abbandonare ulteriori sviluppi."

Lo studio si scusa con tutti i fan e ha rimosso tutto il materiale video, ma la speranza non è del tutto perduta che potremmo vedere il gioco uscito in futuro, dato che Iuchi è ancora interessato a completarlo:

"Tuttavia, per evitare fraintendimenti, vorrei chiarire che il signor Iuchi non ha perso ogni speranza di completare "Ubusuna", indipendentemente da M2. Spero sinceramente che trovi l'opportunità di riprendere il progetto in qualche forma, anche diversa da quello attuale, e che un giorno tu possa riunirti con il lavoro finito."

Concludono incoraggiando le persone a non speculare o a non essere inutilmente cattive. Anche se i fan ovviamente attendevano con ansia questa cosa, ci sono persone dietro le quinte che sono negativamente colpite da attacchi ingiustificati.