Il successore spirituale di Panzer Dragoon, Through Blood and Dragons: Dragon Wars, mostra il suo nuovo trailer prima della sua uscita a ottobre

Quando ho visto che il titolo del gioco conteneva due volte la parola drago, ho sorriso. Ma quando ho visto che Through Blood and Dragons: Dragon Wars è come una lettera d'amore a un classico come Panzer Dragoon, sono saltato dalla sedia.

Il nuovo trailer svelato dai suoi creatori Dream Foundry Games al Convergence Games Showcase trasuda affetto per questo lavoro, mentre lo innova permettendoci di essere sia il cavaliere di draghi che spara con l'arco in uno sparatutto su rotaie, sia un vero drago, che sputa palle di fuoco a destra e a manca.

Soprattutto, non dovremo nemmeno aspettare troppo a lungo per giocarci, perché Through Blood and Dragons: Dragon Wars uscirà su PC tramite Steam il 28 ottobre 2025. Dai un'occhiata qui sotto.